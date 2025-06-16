Лесопожарные станции Подмосковья получили две новые автоцистерны
Две новые автоцистерны передали лесным пожарным Подмосковья
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Лесопожарные формирования Подмосковья получили две новые автоцистерны АЦ 3.0-40 (43206) на шасси УРАЛ повышенной проходимости. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
С помощью новой техники можно будет оперативно ликвидировать возгорания на труднодоступных участках леса и перевозить расчеты пожарных с полным снаряжением.
Машины оснащены современным пожарным и водоподающим оборудованием, а также системой ГЛОНАСС.
В планах — передать лесопожарным станциям региона 11 единиц новой пожарной техники.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион подготовился к пожароопасному периоду.