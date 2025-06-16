Лесопожарные станции Подмосковья получили две новые автоцистерны

Лесопожарные формирования Подмосковья получили две новые автоцистерны АЦ 3.0-40 (43206) на шасси УРАЛ повышенной проходимости. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

С помощью новой техники можно будет оперативно ликвидировать возгорания на труднодоступных участках леса и перевозить расчеты пожарных с полным снаряжением.

Машины оснащены современным пожарным и водоподающим оборудованием, а также системой ГЛОНАСС.

В планах — передать лесопожарным станциям региона 11 единиц новой пожарной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион подготовился к пожароопасному периоду.