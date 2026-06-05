Лето на «колесах»: «Мострансавто» напоминает пассажирам правила провоза спортивного инвентаря в автобусах

Пассажиры вправе бесплатно перевозить сезонный спортивный инвентарь и средства индивидуальной мобильности, если их габариты укладываются в установленные ограничения: суммарная длина, ширина и высота не должны быть больше 120 см. Под такие параметры без труда подходят, к примеру, компактные скейтборды, роликовые коньки, самокаты либо отдельные модели лонгбордов в сложенном виде.

Если же размеры снаряжения выходят за обозначенные рамки, его тоже разрешается взять с собой в салон, но уже на платной основе. В этом случае действует другое ограничение по габаритам: сумма 3 измерений не может превышать 180 см. Тарифы на провоз варьируются в зависимости от протяженности маршрута: за поездки в пределах города и на пригородных направлениях до 25 км включительно нужно будет заплатить 73 руб., на расстояниях от 25 до 50 км цена возрастает до 146 руб., а при поездках свыше 50 км стоимость составит 219 руб.

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