Личные воспоминания Подольских курсантов оцифровали в музее Подольска

В музее «Подолье» Подольского округа оцифровали личные воспоминания выживших Подольских курсантов. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

До этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии передачи медали «Золотая звезда» Героя РФ семье погибшего бойца СВО.

Николай Меркулов всю свою послевоенную жизнь посвятил сохранению памяти о подвиге Подольских курсантов. Он собрал автобиографии, воспоминания и письма ветеранов и передал их музею «Подолье».

Все документы были оцифрованы и внесены в Государственный каталог РФ. В двух папках насчитывается более 200 листов с фотографиями и материалами бывших курсантов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев принял участие в церемонии открытия мемориальной доски в честь Героя РФ в Подольске.