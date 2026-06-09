Лидеры по призванию: в Подмосковье выбрали лучших женщин в агропромышленном комплексе

В Московской области определили лучших представительниц агропромышленного комплекса. Они стали победительницами регионального этапа всероссийского конкурса «Женщины в АПК». Инициатива направлена на то, чтобы отметить заслуги женщин, которые развивают отрасль: запускают инновационные проекты, управляют предприятиями, улучшают жизнь на селе и формируют новые стандарты качества в производстве продуктов питания. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В отборочном туре состязались участницы из разных округов Подмосковья — они представили проекты в самых разных сегментах АПК: от современных тепличных комплексов до авторских продуктовых линеек. Конкурс охватил 4 номинации, каждая из которых подчеркивает особую грань женского вклада в отрасль: «Превосходящая звезда» — для ярких стартапов, «Суперженщина» — для руководителей, «Кто, если не я?» — для социальных инициатив, «Есть женщины в русских селеньях» - для тех, кто продвигает значимые проекты на селе.

В номинации «Превосходящая звезда» лидером стала Любовь Бочарова — директор по стратегическому развитию и организационной эффективности ГК «ВИК» (г. о. Люберцы). 2-е место в этой номинации заняла Екатерина Киртока, глава КФХ «Екатерининские сады» (Коломенский г. о.).

В номинации «Есть женщины в русских селеньях» 1-е место досталось Татьяне Еремкиной, исполнительному директору КФХ «Еремино поле» (г. о. Щелково). Лауреатом отборочного этапа и обладательницей 2-го места в этой же номинации стала Анастасия Нестерова, руководитель КФХ «УнасФерма» (Орехово‐Зуевский г. о.).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии сельского хозяйства в Подмосковье.