Люберцы, Одинцово и Ступино стали лидерами по демонтажу ларьков, работавших с нарушениями

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области назвали округа-лидеры по ликвидации нестационарных торговых объектов, работавших с нарушениями законодательства.

На данный момент больше всего таких ларьков и киосков снесли в Люберцах, а также в Одинцово и Ступино. В Люберцах ликвидировали 56 объектов, а в Одинцово и Ступино — по 55.

В общей сложности с января в регионе демонтировали 1,1 тыс. таких объектов. Из них 746 были расположены на муниципальных участках, а 354 — на частных. В текущем квартале в Подмосковье ликвидировали 716 объектов, в том числе 48 — на минувшей неделе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе планируется снести порядка 3,6 тыс. подобных объектов.