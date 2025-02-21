Любителей подледной рыбалки предупредили об опасностях на замерзших водоемах

В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили любителей подледной рыбалки о возможных опасностях на замерзших водоемах. В ведомстве подчеркнули, что из-за температурных перепадов лед на водных объектах может быть рыхлым и хрупким.

Особую опасность представляют участки возле берегов, мостов или мест с быстрым течением. Также опасны участки с растительностью, мусором, ветками, вмерзшими в лед.

Лед на водоемах неоднородный по структуре, и в некоторых местах могут образовываться трещины или полыньи. Перед выходом на лед нужно проверить его прочность, используя пешню.

Также рекомендуется взять с собой средства для спасения и самоспасения. Это спасательный жилет, веревка и специальные приспособления «спасалки» — два острых штыря с ручками и длинным шнуром.

«Спасатели настоятельно советуют гражданам не выходить на ледяную корку без веских причин. Будьте осторожны и внимательны», — призвал замначальника ведомства Сергей Щетинин.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковных спасателей с профессиональным праздником.