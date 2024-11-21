Лучшие инициативы родительских сообществ определили в Подмосковье, передает Министерство образования Московской области. Итоги конкурса подвели на заседании Всероссийского родительского комитета при Минпросвещения РФ.

Призовой фонд конкурса составил от пятисот тысяч до двух миллионов рублей. На него поступило более ста заявок от Подмосковья. В результате шесть инициатив из региона получили гранты.

Четыре проекта получили по миллиону рублей, еще две инициативы выиграли по полмиллиона рублей.

В числе победителей — проекты «Праздник с Капитошкой» из Павловского Посада, «Семейный театральный фестиваль “Живая История” — театральный мост между поколениями» из Сергиева Посада, «Туризм — школа жизни» и «Школьный музей: Девять 100-летий спустя» из Волоколамска, «Битва хоров: 80 лет Великой Победе!» из Коломны и «Сохраняя традиции» из Солнечногорска.