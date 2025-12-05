Лучших футболистов сезона 2025 года наградили в Подольске

В Подольске вручили награды лучшим футболистам сезона 2025 года. Церемония прошла в спорткомплексе «Труд». Участников поприветствовал замглавы округа Вадим Буров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации в регионе проекта Школьной лиги.

Лучшим игроком чемпионата стал Матвей Дорохов («Розгруз»), бомбардиром — Илья Сошнин («Возвращение»), нападающим — Владислав Хугаев («Ирида»), лучшим защитником — Максим Редков («Кузнечики»), вратарь — Александр Тимофеев («Юником»). Лучший судья — Дмитрий Середа.

В турнире 2025 года играли рекордное число футболистов — 346 человек в составе 11 команд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе насчитывается более 500 спортивных объектов.