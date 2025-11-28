Лучших социальных работников 2025 года определили в Подмосковье по итогам конкурса «Лучший по профессии». Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

За победу в конкурсе в этом году боролись 68 человек. Призовой фонд составил от 100 до 350 тыс. рублей. Победителей определили в трех номинациях.

Лучшим специалистом семейного центра помощи семье и детям была признана Арина Фомина из центра «Преображение» Егорьевска. Лучшим специалистом учреждения соцобслуживания — Роман Павлов из Орехово-Зуевского комплексного центра соцобслуживания и реабилитации. Жанна Уткина из Дмитровского семейного центра «Остров надежды» победила в номинации «Лучший специалист службы сопровождения замещающих семей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе уделяют особое внимание развитию инклюзивности.