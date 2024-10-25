Лучших водителей скорой помощи определили в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В Подмосковье определили лучших водителей скорой помощи, итоги ежегодного конкурса подвела Московская областная станция скорой помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Работа водителя скорой помощи имеет огромное значение. Ведь именно от его профессиональных навыков зависит, как быстро и безопасно бригада прибудет на вызов к пациенту и доставит его в стационар. Поэтому для нас важно поддерживать водителей, работающих на областной станции скорой помощи», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
По его словам, победитель конкурса получит денежную премию в размере 100 тысяч рублей, призеры — 80 тысяч и 50 тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что первое место занял Алексей Вороньков, работающий на Дмитровской подстанции. На втором и третьем месте расположились водитель Дмитровской подстанции Павел Козлов и водитель Химкинской подстанции Иван Паневкин. Кроме того, Сергей Зюнов, работающий на Красногорской подстанции, получит специальный приз за победу в теоретической части конкурса.
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