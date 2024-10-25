Лучших водителей скорой помощи определили в Московской области

«Работа водителя скорой помощи имеет огромное значение. Ведь именно от его профессиональных навыков зависит, как быстро и безопасно бригада прибудет на вызов к пациенту и доставит его в стационар. Поэтому для нас важно поддерживать водителей, работающих на областной станции скорой помощи», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, победитель конкурса получит денежную премию в размере 100 тысяч рублей, призеры — 80 тысяч и 50 тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что первое место занял Алексей Вороньков, работающий на Дмитровской подстанции. На втором и третьем месте расположились водитель Дмитровской подстанции Павел Козлов и водитель Химкинской подстанции Иван Паневкин. Кроме того, Сергей Зюнов, работающий на Красногорской подстанции, получит специальный приз за победу в теоретической части конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.