Лучшим сотрудникам онкодиспансера Подмосковья вручили благодарственные письма

Церемония награждения лучших сотрудников прошла в Московском областном онкологическом диспансере в рамках Всемирного дня борьбы против рака. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, глава Балашихи Сергей Юров и главврач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

«Мы гордимся нашими сотрудниками и их достижениями. Вместе мы продолжаем двигаться вперед к победе над онкологическими заболеваниями», — отметил Асташов.

Областной онкодиспансер является ведущим специализированным лечебным учреждением региона третьего уровня. Здесь оказывают современную специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь пациентам с онкологией.

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