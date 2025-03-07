Луховицкие врачи прооперировали мужчину с дырой в кишечнике из-за рыбьей кости

Специалисты Луховицкой больницы спасли мужчину, которому рыбья кость проткнула кишечник. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В медучреждение поступил житель в возрасте 64 лет. Мужчину беспокоили боли в правом подреберье. В ходе диагностики у него обнаружили инородное тело в области толстой кишки. Им оказалась рыбья кость длиной около 3 см.

Выяснилось, что месяц назад мужчина съел рыбу, проглотив кость. Оказавшись в кишечнике, кость проткнула кишку, после чего в этой области началось воспаление.

Пациента экстренно прооперировали. Медики вскрыли абсцесс под спинальной анестезией и удалили гной. Операция прошла успешно. Сейчас мужчина готовится к выписке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил развитие сферы здравоохранения. Он отметил, что важно продолжать работу по привлечению медиков в регион.