Лыткарино признали лидером по числу убранных территорий с начала марта

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье были определены округа-лидеры по количеству убранных территорий с начала марта. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Как отметили в ведомстве, с начала месяца уборку провели более чем на 90% территорий, где эти работы были необходимы.

Лидером был признан округ Лыткарино, где убрали 100% территорий. На втором месте Талдом с показателем 99,32%. Замыкает тройку лидеров Шатура, где привели в порядок 98,63% территорий.

В рамках работ на территориях проводят расчистку от пыли и мусора, а также промывают проезды.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о планах по уборке территорий Подмосковья после зимнего периода.