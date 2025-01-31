Максим Забелин проверил работу Королевской больницы

Забелину представили работу операционного, реанимационного и хирургического отделений, а также клинико-диагностической лаборатории. Кроме того, в рамках визита Забелин обсудил с главврачом учреждения вопросы модернизации больницы.

«На сегодняшний день существует потребность в дальнейшем развитии лабораторной службы учреждения, внутренние резервы для этого у больницы имеются. Кроме того, городу необходим новый стационар. В ближайшей перспективе мы проработаем эти вопросы», - рассказал Забелин.

В завершение встречи он осмотрел поликлинику филиала «Юбилейный». В декабре 2023 года учреждение было отремонтировано.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства новой больницы в Балашихе.