Максим Забелин проверил работу Королевской больницы
Максим Забелин осмотрел Королевскую больницу
Фото: [пресс-служба ГБУЗ МО "Королевская больница"]
Заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин проверил работу Королевской больницы.
Забелину представили работу операционного, реанимационного и хирургического отделений, а также клинико-диагностической лаборатории. Кроме того, в рамках визита Забелин обсудил с главврачом учреждения вопросы модернизации больницы.
«На сегодняшний день существует потребность в дальнейшем развитии лабораторной службы учреждения, внутренние резервы для этого у больницы имеются. Кроме того, городу необходим новый стационар. В ближайшей перспективе мы проработаем эти вопросы», - рассказал Забелин.
В завершение встречи он осмотрел поликлинику филиала «Юбилейный». В декабре 2023 года учреждение было отремонтировано.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства новой больницы в Балашихе.