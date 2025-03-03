Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин проверил работу Наро-Фоминской больницы. В рамках визита он пообщался с пациентами и врачами и обсудил перспективы развития учреждения.

Так, Забелин осмотрел несколько объектов больницы, в том числе закрытый хирургический корпус, взрослую поликлинику, кардиологический и терапевтический стационары. Он проверил ход ремонта в кардиологическом корпусе — работы ведутся с 2023 года и близятся к завершению.

«Обсудили с коллегами некоторые направления и вопросы. Это, в первую очередь, дальнейшее приведение в порядок материально-технической базы, решение вопроса с ремонтом хирургического основного корпуса. Отрадно то, что коллектив слаженный, работает хорошо, несмотря на стесненные условия в связи с закрытием корпуса», – отметил Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу больничного комплекса в Хотьково. Учреждение возвели на месте старой больницы. В марте здесь планируется открыть стационар.