Малый и средний бизнес Подмосковья привлек 55 млрд руб. за счет господдержки в 2024 году

Подмосковные субъекты малого и среднего бизнеса по итогам прошлого года получили свыше 55 млрд руб. благодаря господдержке, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве рассказали, что в 2024 году число получателей финансирования за счет поддержки Национальной гарантийной системы достигло 3,2 тыс. Этот показатель более чем в полтора раза выше результата за 2023 год.

Ранее стало известно, что в области появится шестая особая экономическая зона. О планах по ее созданию сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.