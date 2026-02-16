Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин проверил ход реконструкции дорог в Мытищах. Были проинспектированы участки Афанасовского, Осташковского и Пироговского шоссе, а также Угольной улицы.

На Афанасовском шоссе летом 2025 года открыли движение на участке в 2,7 км от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе, дорога была расширена до четырех полос. Здесь завершились работы на съездах и трех надземных пешеходных переходах, проведено благоустройство, оборудовано освещение, установлены ограждения и построен тротуар. Степень готовности объекта составляет 95%. Работы завершатся в 2026 году.

На Осташковском шоссе работы ведутся на участке протяженностью более 430 м от Пирогово до Подрезово. Дорогу расширят до четырех полос и построят кольцевую развязку. Строительство завершится в 2027 году.

На Пироговском шоссе ведется второй этап реконструкции, в рамках которого демонтируют левую часть путепровода через железную дорогу и построят новое сооружение протяженностью 80 м. Также построят 200-метровую вело-пешеходную дорожку. Завершить работы планируется к концу этого года.

На Угольной улице реконструируют участок от примыкания к Пироговскому шоссе до дома №1. Дорогу расширят до четырех полос, построят разворотную петлю. Объект готов на 44%. Работы завершат до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту дорог в этом году.