Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» отгрузил оборудование для строящейся в Египте АЭС

Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» изготовил и отгрузил комплект оборудования для строящейся в Египте четырехблочной АЭС «Эль-Дабаа». Об этом сообщили в администрации Подольска.

В частности, подольское предприятие передало четыре барботера для реакторной установки строящейся станции. Барботер — это важнейший элемент системы компенсации давления реакторной установки. Изделия выполнены из высококачественной стали. Масса каждого из них составляет 15 тонн, длина — около 8 м, а диаметр — 2,5 м.

«Подольские предприятия продолжают играть существенную роль в глобальной атомной отрасли, обеспечивая производство необходимого оборудования», — отметил глава округа Григорий Артамонов.

