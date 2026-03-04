Масштабная инвентаризация муниципальной недвижимости пройдет в Подмосковье

В Подмосковье в 2026 году проведут масштабную инвентаризацию муниципальной недвижимости, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

Цель инвентаризации — выявить неиспользуемые объекты недвижимости, которые подлежат вовлечению в хозяйственный оборот.

По итогам прошлой инвентаризации в регионе выявили 5,7 тыс. единиц незадействованного имущества. Более 1,4 тыс. из них уже вовлекли в оборот.

В 2026 году обследуют 161 тыс. объектов, в том числе 135 тыс. участков земли и 26 тыс. объектов капитального строительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом порядке размещения НТО.