Масштабную операцию по перевозке лося в парк «Лосиный остров» провели в Дмитрове

Молодого лося из подмосковного Дмитрова перевезли в парк «Лосиный остров». О ходе масштабной операции рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Летом 2024 года на территории промзоны в Дмитрове поселился лось в возрасте двух лет. Животное быстро привыкло к людям и сторожевым собакам, его подкармливали яблоками, морковью и капустой.

Однако, дикому животному не место с людьми, и поэтому лося решили переселить. В дикую природу привыкшего к людям лося выпускать было нельзя, и его перевезли в парк «Лосиный остров».

Операция по транспортировке сохатого прошла в текущем месяце. В ней участвовали представители комитета и администрации Дмитрова, ветеринары, сотрудники полиции и природоохранной прокуратуры, руководители парка, экологи.

Ветеринары ввели лося в медикаментозный сон, после чего животное с помощью крана аккуратно погрузили на автомобиль и перевезли в парк. Там за ним будут присматривать специалисты.

Ранее в комитете дали советы, как вести себя при встрече с лосем в лесу. В ведомстве напомнили, что важно сохранять спокойствие.