Масштабную проверку готовности производственных баз к зиме проводят в Московской области

Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области продолжают проводить масштабную проверку готовности производственных баз к зимнему периоду. Об этом в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами муниципалитетов рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Мы проверяем каждую производственную базу по пяти параметрам: готовность техники, заготовка песко-соляной смеси, наличие расходных материалов, состояние территории базы, состояние зданий и помещений», — сказал он.

Зампред уточнил, что на 25 километров обслуживания дорожной сети должна приходиться одна комбинированная дорожная машина. По его словам, годовой объем песко-соляной смеси рассчитывается исходя из 80 циклов обработки трасс. Гержик добавил, что к предстоящей зиме уже полностью готовы Восход, Котельники, Луховицы, Звездный городок и Дмитровский округ. В список отстающих попали Лобня, Черноголовка, Зарайск, Власиха, Ленинский и Коломенский городские округа.

Контролировать использование уборочной техники на дорогах будут с помощью двух систем — РНИС и СКПДИ, к ним подключены все муниципалитеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.