Масштабный фестиваль «День Вален'Ока» прошел в Кашире

Масштабный зимний фестиваль «День Вален'Ока» прошел в Кашире. Мероприятие открыло юбилейный год, посвященный 670-летию города, отметили до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Первый день фестиваля — «Емелин день» — был посвящен интерактивным и культурным форматам. В рамках мероприятия были организованы ярмарки, мастер-классы, игровые программы и спортивные активности. На сцене фестиваля выступили творческие коллективы из разных регионов. Центральным музыкальным событием дня стало выступление народной артистки России Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская душа».

Второй день — «Рыбный день» — был посвящен гастрономическим традициям и ремеслам. Центральным событием стало приготовление каширской щербы в большом котле. Всего за день было приготовлено 220 литров блюда. Также продолжала работу ярмарка мастеров, были организованы катания на самоходной печи и семейные активности. Музыкальная программа завершилась выступлением группы «Че те надо?». Кроме того, состоялся общий хоровод в валенках у новогодней елки.

В общей сложности фестиваль за два дня посетили порядка 5 тыс. человек. На арт-пространстве «Вален’Ок желаний» было оставлено около 1,5 тыс. ленточек. Также посетителям раздали более 150 литров горячего чая. В катаниях на печи приняли участие свыше 1,2 тыс. детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на массовые мероприятия, которые пройдут в области зимой.