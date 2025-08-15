Масштабный гастрономический фестиваль «День варенья» пройдет в усадьбе «Мураново» в Пушкино. Подробнее о программе мероприятия рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению варенью и различным ремеслам, попробовать разные виды варенья от шеф-поваров. Также проведут конкурс детских рисунков и интерактивную программу для детей.

Театр «ФЭСТ» представит фарс-водевиль «Шерше ля фам». Кроме того, запланирована музыкальная программа с участием именитых артистов. Помимо этого, пройдут различные ярмарки и народное голосование за лучший рецепт варенья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции здания театра «ФЭСТ» в Мытищах.