Мастер-класс по росписи пряников провели для будущих мам в Подольском роддоме

В Подольском роддоме прошел мастер-класс по росписи пряников, в котором приняли участие 15 пациенток учреждения. Занятие провела сотрудник СДК «Молодежный» мастер Елена Чегринец.

В этом году в Подмосковье продолжат оснащать перинатальные центры современным оборудованием, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Занятие в Подольске прошло в честь Дня семьи, любви и верности, символом которого является ромашка. Поэтому в рамках мастер-класса участницы украшали пряники-ромашки.

«Положительные эмоции беременным очень полезны. От тревожных мыслей их надо обязательно отвлекать, например, такими мастер-классами. А если будущей маме хорошо, то и ее ребенку хорошо», — отметил акушер-гинеколог Юрий Алехин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях в честь Дня семьи, любви и верности, которые были организованы в регионе.