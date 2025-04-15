Мастер-классы для детей и пробежки организуют в парках Подольска

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Подольск ]

В подольских парках организуют бесплатные занятия бегом и скандинавской ходьбой, а также творческие мастер-классы для детей. Подробнее о мероприятиях рассказали в администрации муниципалитета.

Мероприятия запланированы в парке им. Виктора Талалихина и в Детском парке. Они будут проходить до конца текущей недели.

Занятия скандинавской ходьбой были организованы группой «Радость движения». Присоединиться к ним могут участники проекта «Активное долголетие». Мероприятия проводятся несколько раз в неделю. Пробежки проводит в парке им. Талалихина беговое движение «Дай 5».

В числе творческих мастер-классов — занятия по созданию поделок из бумаги и вязанию.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об уникальных выставках, которые были подготовлены в области.