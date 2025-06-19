Мастер-классы для участников программы «Активное долголетие» из Подольска провели в Русском музее обрядов и быта. Значимость клубов до этого отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, пенсионеры посетили занятия «Живая глина» и «Непростая крынка», в ходе которых им рассказали о глиняном ремесле. После этого участники мастер-класса самостоятельно создали посуду из керамики.

Также для гостей провели концерт фольклорного ансамбля «Перемышль городец». В завершение прошло чаепитие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как уникальные культурные мероприятия пройдут в области летом.