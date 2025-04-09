Мастер-классы по адаптивным видам спорта провели для ветеранов СВО в Подмосковье

В Центре реабилитации имени А. И. Мещерякова прошли мастер-классы по адаптивным видам спорта для ветеранов СВО, которые получили ранения и инвалидность по зрению. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Паралимпийский урок и мастер-классы были организованы Паралимпийским комитетом России совместно с Всероссийской Федерацией спорта слепых. В мероприятии приняли участие 32 бойца.

Сначала для участников провели лекцию об истории паралимпийского движения, после чего — практические занятия по армрестлингу, настольному теннису, голболу и биатлону.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев посетил центр им. А. И. Мещерякова и пообщался с участниками спецоперации, которые проходят в нем реабилитацию.