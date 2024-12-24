Мастер-классы провели для подмосковных учеников в рамках Единой школьной лиги

Чемпионы мира по волейболу Екатерина Гамова и Леся Махно провели мастер-класс для сборных команд, отобранных по итогам прошедших соревнований в Единой школьной лиге в Балашихе, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Тренировка прошла в спортивном комплексе на стадионе «Орион», где завершается капитальный ремонт. Спортсменки поделились со школьницами ценными советами и поддержали их перед товарищеским матчем. После этого для ребят организовали автограф- и фотосессию.

Помимо этого, для медиакоманд Школьной лиги прошел мастер-класс от корреспондента Матч ТВ Марии Коробовой. Она рассказала школьникам об основных правилах работы спортивных СМИ и ответила на вопросы начинающих журналистов.

В первом сезоне Единой школьной лиги состоится более пяти тысяч соревнований. Их проводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Концепцию школьной лиги разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.