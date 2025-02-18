Матч «Легенд хоккея» и военнослужащих дивизии имени Ф. Э. Дзержинского пройдет в Балашихе

«Легенды хоккея» сыграют с военнослужащими Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Игра пройдет в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет приурочена к празднованию 23 февраля. Местом проведения матча станет Ледовый дворец имени Юрия Ляпкина в Балашихе.

Помимо профессиональных хоккеистов в команду «Легенд» войдут солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, корреспондент ТВЦ Илья Данильцев и участник спецоперации Никита Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах реконструкции спорткомплекса «Орион» в Балашихе.