Матч «Легенд хоккея» с военнослужащими дивизии имени Ф.Э. Дзержинского пройдет в Балашихе
«Легенды хоккея» сыграют с бойцами дивизии имени Ф.Э. Дзержинского в Балашихе
Фото: [Министерство физической культуры и спорта Московской области]
Команда «Легенды хоккея» сыграет с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск Нацгвардии России в Балашихе. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Игра состоится в преддверии Дня защитника Отечества 22 февраля в Ледовом дворце им. Юрия Ляпкина и станет уже седьмой для команды профессиональных хоккеистов.
Помимо профессиональных хоккеистов участниками мероприятия станут актер Роман Толкарев и блогер Валерия Кожевникова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею для юных спортсменов Лобни.