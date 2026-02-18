Матч «Легенд хоккея» с военнослужащими дивизии имени Ф.Э. Дзержинского пройдет в Балашихе

«Легенды хоккея» сыграют с бойцами дивизии имени Ф.Э. Дзержинского в Балашихе

Официально

Фото: [Министерство физической культуры и спорта Московской области]

Команда «Легенды хоккея» сыграет с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск Нацгвардии России в Балашихе. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Игра состоится в преддверии Дня защитника Отечества 22 февраля в Ледовом дворце им. Юрия Ляпкина и станет уже седьмой для команды профессиональных хоккеистов.

Помимо профессиональных хоккеистов участниками мероприятия станут актер Роман Толкарев и блогер Валерия Кожевникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею для юных спортсменов Лобни.

Актуально
Подмосковье
Министерство физической культуры и спорта Московской области