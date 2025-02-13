Матери и беременные Подмосковья оформили выплату на питание в режиме онлайн более 10 тыс. раз

С начала 2025 года молодые матери и беременные женщины в Подмосковье подали более 10 тыс. онлайн-заявлений на оформление выплаты на питание, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Для подачи заявления нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить-онлайн форму, прикрепить необходимые документы и указать счет для получения средств. Данную поддержку могут получить беременные, кормящие матери и дети до трех лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.