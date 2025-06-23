Медбрат из Люберец приобрел квартиру по соципотеке

Медбрат кабинета врача-невролога в детской поликлинике № 2 ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и детства» Сергей Петров принял участие в программе «Социальная ипотека» и купил квартиру для своей семьи в городском округе Люберцы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. По словам медика, он узнал о ней от коллег. В результате он смог приобрести трехкомнатную квартиру в строящемся доме в ЖК «Новотомилино».

«С семьей ездили смотреть, посоветовались и решили остановить свой выбор именно на этом варианте. Сдача дома запланирована на декабрь 2026 года, очень ждем, когда сможем отпраздновать новоселье!» — отметил медбрат.

Узнать об условиях получения соципотеки можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.