Медикам Подмосковья вручили первые в 2025 году свидетельства на соципотеку

В Подмосковье медикам вручили первые в 2025 году свидетельства на соципотеку. Их получили 50 специалистов, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«Всего в этом году мы планируем выдать 161 свидетельство на соципотеку», — отметил зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В регионе присоединиться к программе могут как врачи, так и средний медперсонал. Ознакомиться с подробной информацией об условиях участия в проекте можно по этой ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о доходах медиков в области. Он отметил, что они будут регулярно индексироваться.