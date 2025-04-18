Медикам Подмосковья вручили первые в 2025 году свидетельства на соципотеку
В Подмосковье 50 медиков получили свидетельства на соципотеку
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье медикам вручили первые в 2025 году свидетельства на соципотеку. Их получили 50 специалистов, передает Министерство здравоохранения Московской области.
«Всего в этом году мы планируем выдать 161 свидетельство на соципотеку», — отметил зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
В регионе присоединиться к программе могут как врачи, так и средний медперсонал. Ознакомиться с подробной информацией об условиях участия в проекте можно по этой ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о доходах медиков в области. Он отметил, что они будут регулярно индексироваться.