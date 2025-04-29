Медики Московской области с начала 2025 года получили 49 участков земли в рамках льготной программы

В Подмосковье с начала текущего года медикам предоставили 49 земельных участков в рамках программы «Земля врачам». Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Больше всего участков выделили в Щелково — девять. На втором месте по предоставлению врачам земли — Коломна, где выделили восемь участков. По три участка предоставили в Орехово-Зуево, Пушкино, Раменском, Сергиевом Посаде, Ступино и Чехове.

С начала действия программы в регионе землей обеспечили более 2,4 тыс. медицинских специалистов. На данный момент заявки на получение участков поступили еще от 289 врачей.

Из числа медиков, получивших участки, 255 человек уже построили жилые дома. Еще 105 врачей продолжают строительные работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в области уделяется особое внимание развитию телемедицины и привлечению медицинских специалистов.