Медики Подмосковья построили более 300 домов на участках, полученных по программе «Земля врачам»

В Подмосковье на участках, предоставленных медикам по программе «Земля врачам», было построено уже 342 дома. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Всего с начала предоставления меры поддержки медицинским специалистам выделили свыше 2,5 тыс. участков земли. Из них 450 уже освоены. На 342 построены дома, а на 115 строительные работы еще продолжаются.

Больше всего участков освоено в Домодедово, Коломне и Пушкино. В этих округах свои дома возвели или возводят 80, 48 и 47 врачей соответственно.

Лидеры по представлению земли медикам в этом году — Щелково, Коломна, Серпухов, Пушкино и Орехово-Зуево.

