Медики со всего Подмосковья принимают участие в VIII Съезде терапевтов

В VIII Съезде терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения медицинской науки в практику», который проходит в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья», приняли участие медики со всего региона, а также доктора, практикующие в Австрии, Армении, Азербайджане, Бельгии, Болгарии и других странах. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«На съезде 18 секций, посвященных кардиологии, пульмонологии, эндокринологии, ревматологии, гематологии, неврологии, а также, например, диагностике туберкулеза. Обсуждаем юридические вопросы, интересующие наших докторов, психологические», — сказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина.

На форму участники также обсудили реализацию в федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом» в регионе, важность диспансеризации и другие важные темы. Для них также провели мастер-класс на тему «Цифровые технологии в профилактике развития сердечно-сосудистых осложнений». Член Комитета по стоматологической практике Всемирной Стоматологической Федерации FDI Prof Bedros Yavru Sakuk также провел лекцию, посвященную нервно-мышечной дисфункции у детей.

В ходе форума отличившихся медработников Подмосковья также отметили наградами Московской областной Думы. Отметим, что мероприятие организовали Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей, Министерство здравоохранения Московской области и МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.