Медицинские мобильные комплексы Подмосковья с начала года совершили более 4 тыс. выездов

В Подмосковье с начала текущего года медицинские мобильные комплексы совершили более 4 тыс. выездов в отдаленные округа. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

По итогам выездов состояние своего здоровья проверили около 100 тыс. человек. Жители могли пройти первый этап профилактического медосмотра и обследование на рентген-аппарате, а также проконсультироваться с врачами узкого профиля.

Такие комплексы формируются на выезды индивидуально — под потребности каждого населенного пункта, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Королеве строится самая большая в области поликлиника.