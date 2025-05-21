Медицинские мобильные комплексы Подмосковья с начала года совершили более 4 тыс. выездов
В 2025 году врачи более 4 тыс. раз выезжали в отдаленные округа Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье с начала текущего года медицинские мобильные комплексы совершили более 4 тыс. выездов в отдаленные округа. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
По итогам выездов состояние своего здоровья проверили около 100 тыс. человек. Жители могли пройти первый этап профилактического медосмотра и обследование на рентген-аппарате, а также проконсультироваться с врачами узкого профиля.
Такие комплексы формируются на выезды индивидуально — под потребности каждого населенного пункта, добавили в ведомстве.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Королеве строится самая большая в области поликлиника.