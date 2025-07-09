Медработники Подмосковья подали около 7 тыс. онлайн-заявок на получение выплат за аренду жилья

С начала 2025 года медицинские работники в Подмосковье подали около 7 тысяч онлайн-заявок на получение выплаты за аренду жилого помещения, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Социальная поддержка» — «Субсидии и компенсации». Она доступна для медиков с высшим или средним медицинским образованием, которые работают по основному месту не менее чем на одну полную ставку. Напомним, что размер выплаты составляет от 20 до 30 тыс. рублей в зависимости от округа, где работает специалист. Супругам-медикам полагается от 30 до 45 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.