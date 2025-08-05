Медработники Подмосковья подали почти 1 тыс. онлайн-заявлений на аттестацию

С начала 2025 года медицинские работники в Подмосковье подали более 800 онлайн-заявлений на аттестацию, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна специалистам со средним или высшим медицинским и фармацевтическим образованием, которые работают в медицинских или других организациях региона. Для подачи заявки им нужно заполнить онлайн-форму и приложить подтверждающие документы, в том числе аттестационный лист.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.