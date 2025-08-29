Медработники Подмосковья получили еще 36 свидетельств на социальную ипотеку

Подмосковные медработники получили еще 36 свидетельств на социальную ипотеку. Сертификаты вручили 29 августа в Доме правительства Московской области, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Комфортные условия жилья позволяют медработнику полноценно отдохнуть и восстановить свои силы перед новым рабочим днем», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

По его словам, в целом с начала 2025 года в рамках программы соципотеки врачам было вручено 161 свидетельство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вручении свидетельств на соципотеку молодым ученым.