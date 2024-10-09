Медсестра из Подмосковья приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека»

Медицинская сестра Оксана Бурбалиева, которая работает в ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр», приобрела квартиру в Ленинском округе по программе «Социальной ипотеке». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

До этого вместе с супругом она жила в квартире по социальному найму, но узнала о региональной жилищной программе и решила попробовать подать документы.

«Мы уже переехали в прекрасную «двушку». Выбрали ее на вторичном рынке. Каждый раз приходя домой, ощущаешь совершенно необыкновенное чувство спокойствия и радости. Понимаешь, что находишься у себя дома», — говорит она.

Программу запустили в регионе в 2016 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Узнать о условиях ее получения можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.