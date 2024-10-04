Медсестра приобрела квартиру в Подмосковье по программе «Социальная ипотека»

Медицинская сестра Виктория Клюкина из ГБУЗ МО «Красногорская больница» приобрела двухкомнатную квартиру в Красногорске в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

До этого специалист жила в съемной квартире, но решила попробовать купить свое жилье по примеру коллег.

«Двухкомнатную квартиру я взяла с готовым хорошим ремонтом, чтобы сразу заехать и жить. Интерьер в классическом стиле. Как раз это мне очень нравится. Есть еще один огромный плюс — дом находится рядом с работой», — сообщила Клюкина.

Напомним, что программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Узнать о специалистах, которые могут принять в ней участие, можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.