Медучреждения Московской области с начала года получили 107 новых аппаратов УЗИ

Подмосковные медучреждения с начала текущего года получили 107 современных аппаратов для проведения УЗИ. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

До конца планируется передать больницам и поликлиникам еще 14 единиц такого оборудования. На закупку техники направили свыше 1,3 млрд руб.

Оборудование предназначено для 33 медучреждений. В их числе областной центр охраны материнства и детства, роддом Подольска, больницы ряда округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ДКЦ им. Л. М. Рошаля отметил свою первую годовщину.