Мемориал Подольским курсантам обновили к 50-летию его открытия. Объект расположен на улице Кирова в Подольске.

Так, у памятника обновили брусчатку, гранитные плиты ступеней, освещение. Также были установлены арт-объект и пьедестал для противотанковой пушки ЗиС-2.

«Это место, где особенно остро понимаешь: мы живем под мирным небом, потому что они когда-то поднялись в бой. Вечная благодарность героям!» - отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

Ранее сообщалось, что в Подольске на домах ветеранов Великой Отечественной войны были размещены именные таблички.