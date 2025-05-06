В Подольске на домах ветеранов Великой Отечественной войны разместили именные таблички

Именные таблички разместили на домах ветеранов Великой Отечественной войны в Подольске. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Таблички были размещены на фасадах 19 домов. Каждая из них — формата А4, чтобы надпись было хорошо видна издалека.

Первую табличку разместили на доме, где живет Мария Рохлина. На ней написано: «Дом героя Великой Отечественной войны. Фронтовик, Почетный гражданин Городского округа Подольск Рохлина Мария Михайловна. Спасибо за Победу!».

Ранее сообщалось, что в Подольске завершили оформление улиц к 9 Мая.