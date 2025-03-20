Мемориалы и памятники отремонтируют в Подмосковье в рамках подготовки к 9 Мая

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье в рамках подготовки к 9 Мая будут отремонтированы памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в округах приведут в порядок мемориальные объекты, покрасят и отремонтируют ограждения на их территориях, установят новые малые архитектурные формы, очистят и благоустроят прилегающие территории.

К примеру, в Мытищах до конца апреля приведут в порядок 11 памятников, в Воскресенске — 45, в Коломне — 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по уборке территорий региона после зимнего периода.