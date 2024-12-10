Мероприятие «Парки. Баранки» проведут в Московской области

В эту субботу в 90 парках Подмосковья проведут общеобластное мероприятие «Парки. Баранки», посвященное Международному дню чая, гостей ждут предновогодние ярмарки, концерты, гуляния и и не только. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в парке Мира в Коломне проведут показ уникальных самоваров, угощение баранками и конфетами, выступление Конного клуба с трюковым шоу, в парке культуры и отдыха в Жуковском — игру-квест «Вместе с чаем не скучаем», творческий мастер-класс по изготовлению праздничной открытки, а также кадрили и так далее.

Мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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