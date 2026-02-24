Мероприятие «Разрешите поздравить!» прошло в парках Подмосковья

В подмосковных парках 23 февраля прошло масштабное мероприятие «Разрешите поздравить!», которое было приурочен ко Дню защитника Отечества. Об итогах празднования рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие провели в 87 парках. В общей сложности в них приняли участие порядка 25 тыс. человек.

Посетители парков смогли сыграть в «Зарницу», создать открытки с поздравлениями, увидеть тематические фотографии, посетить концерты патриотических песен.

К примеру, в парке «Городок» в Рузе провели концерт, мастер-класс по тактической медицине, игру, кинопоказ. В Центральном парке Победы в Долгопрудном были организованы викторина и сюжетный квест. В Центральном парке в Реутове все желающие смогли поиграть в лазертаг и заняться росписью фигурок из дерева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил бойцов в Нахабино и поздравил их с 23 февраля.