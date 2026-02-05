Мероприятие «У зажженной свечи», посвященное памяти Александра Пушкина, пройдет в Одинцово

В Одинцово отметят День памяти поэта Александра Пушкина. Так, 10 февраля в усадьбах Захарово и Вяземы пройдет мероприятие «У зажженной свечи», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

На территориях усадеб проведут торжественный митинг и возложат цветы к четырем памятникам поэту. Все желающие смогут выступить с речью или прочесть стихи.

В этот день с 10:00 до 18:00 часов вход в усадебные парки будет свободным. Подробная информация о мероприятии доступна на сайте Музея-заповедника А. С. Пушкина.

Возрастное ограничение 0+

