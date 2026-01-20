Торжественное мероприятие в честь 84-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков прошло в Можайске. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В мероприятии приняли участие глава округа Денис Мордвинцев, городской прокурор Даниил Гаврилов, начальник ОМВД России «Можайский» Юрий Воронин, а также жители.

В рамках мероприятия участники возложили цветы к Вечному огню на территории мемориального комплекса памяти героям Великой Отечественной войны. Также прошла минута молчания.

